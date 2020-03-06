ساندي: «عود البطل» شدتني لأنها مش مسروقة زي «بنت الجيران»
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:38 م
سناء إسماعيلطباعة
قالت الفنانة ساندي، إن انتشار أغاني المهرجانات خلال الفترة الأخيرة يدل على تدهور في الثقافة العامة.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "لا أعيب في الذوق العام ولكن استغرب جدًا عندما أجد شخص يستمع للأغنية والكلمات التي تقال في المهرجانات وهو يقود سيارة فارهة ويتفاعل معها جدًا".
وتابعت: لست ضد اللون وهناك أغاني تعجبني وتشدني وآخرهم أغنية "عود البطل"، لأنها غير مسروقة مثل أغنية "بنت الجيران"، حيث إنها مسروقة من لحن أغنية الفنان محمد حماقي "حاجة مستخبية".
وأضافت خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "لا أعيب في الذوق العام ولكن استغرب جدًا عندما أجد شخص يستمع للأغنية والكلمات التي تقال في المهرجانات وهو يقود سيارة فارهة ويتفاعل معها جدًا".
وتابعت: لست ضد اللون وهناك أغاني تعجبني وتشدني وآخرهم أغنية "عود البطل"، لأنها غير مسروقة مثل أغنية "بنت الجيران"، حيث إنها مسروقة من لحن أغنية الفنان محمد حماقي "حاجة مستخبية".
#الجمعة_في_مصر| ساندي عن أغانى المهرجانات : "تدهور في الثقافة العامة"#MBCMASR pic.twitter.com/ckQ2zE3XNS— MBC مصر (@mbcmasr) March 6, 2020