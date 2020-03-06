ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 197 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم، ارتفاع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 197 شخص.وقال المفوض الاستثنائي لحالة الطوارئ المتعلقة بـ(كوفيد 19) أنجيلو بوريللي -في تصريح صحفي- إن "عدد ضحايا فيروس كورونا اليوم بلغ 49 شخصًا"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 197 شخصًا، وفقا لوكالة أنباء أكي الإيطالية.وأضاف بوريللي "إجماليا، هناك 135 ضحية في لومبارديا، 37 في إميليا رومانيا، 12 في فينيتو، 4 في كل من ماركي وبييمونتي، 3 في ليجوريا وواحد في كل من لاتسيو وپوليا"، موضحا أن أعمار الضحايا تتراوح بين 62 و95 عامًا، وأن الإصابات "ترتبط بأشخاص مصابين بالضعف بسبب أمراض مختلفة".وذكر مفوض طوارئ فيروس كورونا، أنه من بين مجموع الحالات الألفين و394 التي وُجدت إيجابية من حيث الإصابة بالفيروس المستجد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد ظهور الأعراض عليهم، هناك 462 في قسم العناية المركزة"، بينما يقتصر "الـ1060 الباقون على الحجر المنزلي".