بعد باخرة أسوان.. وزير الطيران يتفقد الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على ضرورة تعاون جميع الجهات العاملة بمطار الأقصر والتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار من خلال تطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة مع جميع الركاب القادمين من البلاد التي ينتشر بها الفيروس.وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن جميع المطارات المصرية تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الفيروس بتشديد الإجراءات الوقائية وتكثيف وتدقيق إجراءات الفحص الطبي بالتعاون مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن غرفة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الموقف بصورة مستمرة بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمطارات مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله جميع أجهزة الدولة في التصدي لفيروس كورونا.جاء ذلك على هامش الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر الدولي في ظل تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفى إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للمطارات المصرية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل دقة لمواجهة فيروس كورونا مساء اليوم ضمن بجوله تفقدية بمطار الأقصر الدولى وكان في استقباله الطيار حسين سالم مدير المطار.بدأت الجولة بتفقد صالتي السفر والوصول الدولية والداخلية وكاونترات الجوازات والترمك ومركز العمليات لمتابعة سير العمل واطلع سيادته على الأنظمة والإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار.كما تفقد الوزير الحجر الصحى حيث استعرض الدكتور أيمن أمام مدير الحجر الصحى بالمطار إجراءات الفحص الطبى التى تطبق وفقًا لخطة التأمين الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، وحضر إجراءات فعلية للفحص الطبى التى يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب الوافدين فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.وخلال الزيارة شدد وزير الطيران المدنى على العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية فى التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطار والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه وضرورة إجراء الفحص الطبى على جميع المتعاملين والمخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.