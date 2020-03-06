هيكل: مستعدون لكورونا.. ويجب التوقف عن البوس والأحضان

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه خلال الأسبوعين الماضيين انتشرت الشائعات حول فيروس كورونا، وكثر التشكيك في مصداقية البيانات، مؤكدًا أن أي حالة تظهر الحكومة تعلن عنها فورا لأنها تتعلق بصحة الناٍس.وأضاف خلال مداخلة لنشرة "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن لو الحكومة حاولت تخفي منظمة الصحة العالمية ستعلن، وبالتالي ليس من مصلحتنا إخفاء أي حالات إصابة.وشدد على ضرورة أن يتحقق المواطن من المعلومة قبل أن ينشرها، حتى لا تصل لحالة من الذعر وفقدان الثقة بين الشعب والحكومة في مسألة حساسة مثل فيروس كورونا، الذي يتخوف العالم كله منه.وأوضح أن مصر وضعت 3 سيناريوهات، للتعامل مع الفيروس، ومازلنا في السيناريو الأول لأن الأمر لا يشكل خطرًا حتى الآن، حيث ظهر حالتين لأجانب، وأمس حالة لمصري قادم من صربيا، واليوم 12 مصريا حامل للمرض ولم تظهر عليه الأعراض، نتيجة اختلاطهم لسائحة على متن مركب سياحي.واردف: "جاهزين لاتخاذ إجراءات أعنف ضد كورونا، وسنبدأ اتخاذ السيناريو الثاني، لو تطور الأمر، لكن حتى الآن الوقاية مهمة جدًا وحيوية جدًا، ولابد من توقف العادات السلبية مثل الأحضان والبوس، ويجب أن نحافظ على تعقيم اليدين باستمرار".وتابع: "لو اضطرينا ننتقل للسيناريو الثاني جاهزين بإجراءات، والمواطن يحب يتحمل مسئوليته ويحافظ على نظافته الشخصية، نحن وضعنا أفضل، ولن ننتظر أحد غيرنا نعلن".