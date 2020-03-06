بدء تطوير ميدان أحمد زويل في دسوق بكفر الشيخ (صور)

بدأت محافظة كفر الشيخ، فى أعمال إحلال وتطوير ميدان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بدسوق، وإعادة أعمال الصيانة الدورية من طلاء وتجميل وترميم للميدان، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ميلاده.وجرى إحلال ميدان زويل بدسوق عند وفاة العالم أحمد زويل، وإطلاق اسمه على ميدان "فوه" بدسوق سابقًا فى أغسطس من عام 2016م ليُصبح "ميدان زويل"، وتم التطوير، ووضع تمثال للعالم الراحل، وافتتاح ميدان زويل رسميًا بعد تطويره فى 9 نوفمبر من عام 2016م، فضلًا عن إطلاق اسم أحمد زويل على ميدان بمدخل مدينة كفر الشيخ اتجاه دسوق.وتحتفل محافظة كفر الشيخ بذكرى ميلاد العالم الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، والذى عاش فى مدينة دسوق، التابعة للمحافظة، مع أسرته أكثر من 15 عامًا، وذلك غدًا السبت.حيث يتم تنظيم عرض مسرحى بعنوان "السيرة الذاتية للدكتور أحمد زويل"، على مسرح قصر ثقافة دسوق، ويُرفع الستار فى تمام الساعة الـ8 مساء، ويُقدم العرض المسرحى مجموعة من المواهب من ذوى الهمم.ومن المُقر أن يشهد العرض المسرحى، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وبعض أفراد أسرة "زويل".الدكتور أحمد زويل، وُلد فى عام 1946م فى مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتلقى تعليمه الأولى فى نفس المدينة ثم انتقل مع الأسرة إلى مدينة دسوق حيث أتم تعليمه حتى المرحلة الثانوية، وفي عام 1963 التحق "زويل" بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم من قسم الكيمياء عام 1967م، ثم نال بعد ذلك شهادة الماجستير من نفس الجامعة.عمل "زويل" كمتدرب في شركة "شل" بالإسكندرية، وأكمل دراساته العليا بعد ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وبعد ذلك إلى جامعة كاليفورنيا - بركلى بولاية كاليفورنيا، وانضم لفريق الأبحات هناك، وفى عام 1976م عُين فى معهد كالفورنيا التقنى كأستاذ مساعد فى الكيمياء الفيزيائية، وفى عام 1982م تولى الدكتور زويل منصب أستاذ أول للكمياء فى معهد لينوس باولينج.حصل "زويل" على جائزة نوبل مرتين، وابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، والوحدة الزمنية التى تلتقط فيها الصورة هى "فمتوثانية"، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية، كما نشر أكثر من 350 بحثًا علميًا فى المجلات العلمية العالمية المُتخصصة مثل: مجلة "ساينس"، ومجلة "نيتشر".ورد اسم "زويل" فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة التى تضم هذه القائمة" ألبرت أينشتاين، وغراهام بيل".تُوفى "زويل" فى عام 2016م، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، عن عمر يُناهز 70 عامًا، بعد معاناة من ورم سرطانى فى النخاع الشوكى، وتكريمًا له أُقيمت جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة.