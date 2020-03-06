«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية حول "مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتى نظمتها أمانة المشروعات بالمحافظة، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، وذلك فى إطار دور الحزب المُجتمعى فى تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لرفع المستوى الاقتصادى لهم.أدار الندوة، خميس عابوه، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة محافظة كفر الشيخ، وشارك فيها، العميد همام جودة، أمين الحزب بمركز قلين، وأمناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقسام، وبعض الأمناء النوعيين وأعضاء الحزب.وقال "عابوه"، إن الندوة وغيرها من الندوات التى عُقدت بعدد من مراكز المحافظة جاءت لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الحديثة.وأضاف "عابوه"، أن الفترة القادمة سيتم فيها عقد دورات تدريبية للشباب يُحاضر فيها أساتذة مُتخصصين من كلية التجارة، ومن المراكز المُتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز تحديث الصناعة، وسيحصل الدارس على شهادة مُعتمدة فى مجال الدراسة، وبعدها تأتي مرحلة التوجيه والتنفيذ، وسيتم العمل فيها على مساعدة الشباب على تمويل مشروعاتهم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه من أجل إنشاء مشروعه الخاص.يأتى ذلك، فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، الداعمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين الظروف الاقتصادية للشباب، كخطوة هامة على طريق تحقيق التنمية الشاملة فى مصر.