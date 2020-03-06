فرنسا تسجل 613 إصابة بكورونا ووفاة 9

أعلنت السلطات الفرنسية، في نبأ عاجل اليوم، تسجيل 613 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 9.وأعلنت السلطات الفرنسية، في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 7 حالات وفاة و423 حالة إصابة مؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.