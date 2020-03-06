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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تتقدم ببيان عاجل حول استعدادات الحكومة لمواجهة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:03 م
النائبة فائقة فهيم
النائبة فائقة فهيم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت النائبة فائقة فهيم عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم صباح السبت للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة، الصحة للوقوف على استعدادات الحكومة المصرية في مواجهة الوباء العالمي (كورونا).

وقالت فايقة فهيم "على الرغم من أنني مطمئنة لكفاءة ومهنية ما تقوم به الأجهزة المعنية منذ ظهور الفيروس القاتل في الصين، فإن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار".

وبتكرار ظهور حالات إيجابية حاملة للفيروس، وإن كانت قادمة من الخارج، يتعين علينا في مجلس النواب، بما لنا من دور رقابي، أن نطمئن لجهود الحكومة في مواجهة الخطر القادم.

وأضافت النائبة أن الأمر قد يتطلب من مجلس النواب أن يقر اعتمادات إضافية لتمويل خطة الوقاية، قبل أن نقف جميعًا مكتوفي الأيدي، إذا ما فشلنا في السيطرة عليه.

وأكدت أن لديها تساؤلات تحتاج لمزيد من الردود الواضحة التي يحتاجها الرأي العام، بخصوص تقدير الحكومة لموقف تعليق العمل بالمدارس من عدمه، وكذلك فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للقادمين من الخارج.

ودعت فايقة فهيم جموع المصريين للتكاتف والكف عن نقل وتداول الشائعات التي من شأنها بث الذعر.

ودشنت النائبة حملة شعبية، بعنوان "تطوع لإنقاذ الإنسانية"، على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، لاستغلال طاقات المصريين والشباب في نشر الوعي، ومحاربة الشائعات، ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الخطر القادم.

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