مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال إفريقيا لحظة بلحظة
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:58 م
تابع عبر "الدستور" تغطية مباراة الزمالك والترجي لحظة بلحظة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الجمعة الماضى بنتيجة 3-1، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل للدور نصف النهائي.
التفاصيل..
وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الجمعة الماضى بنتيجة 3-1، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل للدور نصف النهائي.
التفاصيل..