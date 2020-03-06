مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

تابع عبر "الدستور" تغطية مباراة الزمالك والترجي لحظة بلحظة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الجمعة الماضى بنتيجة 3-1، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل للدور نصف النهائي.