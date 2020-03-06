اللحظات الأولى لحريق المحال التجارية بالدرب الأحمر (فيديو)
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:58 م
هدير مصطفيطباعة
حصلت «الدستور»، على فيديو اللحظات الأولى لنشوب حريق ضخم في عدد من المحال التجارية بمنطقة الدرب الأحمر، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لإخماده.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محال تجارية أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وجارى محاصرة النيران من جميع الجهات لإخمادها. شاهد
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل محال تجارية أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وجارى محاصرة النيران من جميع الجهات لإخمادها. شاهد