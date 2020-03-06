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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اشتعال الحرب بين سكرتير القرضاوى وأنصار الحوينى

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:27 م
عصام تليمة
عصام تليمة
أحمد الجدى
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جدد عصام تليمة، الداعية الإخوانى الهارب فى تركيا السكرتير السابق للداعية يوسف القرضاوى، هجومه على الداعية السلفى البارز أبوإسحاق الحوينى، رغم انتهاء الضجة التى كانت مثارة حوله بعد خروجه معلنًا اعتذاره عن العديد من الكتب التى ألفها ولها علاقة بعلم الحديث. لم يكتف «تليمة» هذه المرة بهجومه على «الحوينى» فحسب، بل هاجم تلامذته وأنصاره، واصفًا إياهم بـ«الأولتراس» الذى يدافع عن شيخه برغم أخطائه، معتبرًا أن الشيخ السلفى يصنع كهنوتًا حوله كى يحصل على التقديس من الأنصار والمؤيدين. ووفقًا لمصادر مقربة من «تليمة»، فإن سبب تجديده الهجوم على «الحوينى» هو استمرار تلاميذ الداعية السلفى البارز فى الهجوم عليه.

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