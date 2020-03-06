اشتعال الحرب بين سكرتير القرضاوى وأنصار الحوينى

جدد عصام تليمة، الداعية الإخوانى الهارب فى تركيا السكرتير السابق للداعية يوسف القرضاوى، هجومه على الداعية السلفى البارز أبوإسحاق الحوينى، رغم انتهاء الضجة التى كانت مثارة حوله بعد خروجه معلنًا اعتذاره عن العديد من الكتب التى ألفها ولها علاقة بعلم الحديث. لم يكتف «تليمة» هذه المرة بهجومه على «الحوينى» فحسب، بل هاجم تلامذته وأنصاره، واصفًا إياهم بـ«الأولتراس» الذى يدافع عن شيخه برغم أخطائه، معتبرًا أن الشيخ السلفى يصنع كهنوتًا حوله كى يحصل على التقديس من الأنصار والمؤيدين. ووفقًا لمصادر مقربة من «تليمة»، فإن سبب تجديده الهجوم على «الحوينى» هو استمرار تلاميذ الداعية السلفى البارز فى الهجوم عليه.