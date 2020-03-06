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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:26 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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حصل مطار برج العرب الدولي على شهادة الأيزو الدولية "ISO 9001-2015" المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

ويأتى هذا وفقا لتعليمات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع ميهوب، لمواكبة التطوير والتحديث في مختلف المجالات بالمطارات المصرية، وفي إطار تطبيق رؤية الدولة المصرية والعمل بأهداف التنمية الشاملة لدفع مسيرة الإنتاج والتميز وتحقيق أعلى مستوى للخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

ومن جانبه، قال الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول مطار برج العرب الدولي على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وخطوة أساسية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف محجوب أن هذا يعد إنجازًا جديدًا ضمن قائمة إنجازات الشركة المصرية للمطارات التي تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لمصر.

كما أشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد، والتي ظهرت نتائجها خلال عملية المراجعة.
شهادة الأيزو الدولية
هيئة القياسات العالمية
شهادة الأيزو الدولية
هيئة القياسات العالمية

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