الحكومة الأردنية تنصح مواطنيها بتجنب السفر بسبب كورونا

نصحت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، المواطنين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى تجنبا لفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الاثنين الماضي، إن سبب تفشي فيروس كورونا في البلاد دخول أردنيين قادمين من إيطاليا تبين إصابة أحدهما بالفيروس.وأضاف وزير الصحة الأردني، في مؤتمر صحفي، سيتم فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بكورونا لمدة 14 يوما، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأكد وزير الصحة الأردني أن الأردن لديها خطة للتعامل مع تداعيات كورونا، وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس.وأعلن التليفزيون الأردني، الاثنين الماضي، الاشتباه بإصابتين بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة لأردنيين قادمين من إيطاليا.وسعت دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.