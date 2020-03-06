رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأردنية تنصح مواطنيها بتجنب السفر بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:26 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
طباعة
نصحت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، المواطنين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى تجنبا لفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".

وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الاثنين الماضي، إن سبب تفشي فيروس كورونا في البلاد دخول أردنيين قادمين من إيطاليا تبين إصابة أحدهما بالفيروس.

وأضاف وزير الصحة الأردني، في مؤتمر صحفي، سيتم فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بكورونا لمدة 14 يوما، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وأكد وزير الصحة الأردني أن الأردن لديها خطة للتعامل مع تداعيات كورونا، وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس.

وأعلن التليفزيون الأردني، الاثنين الماضي، الاشتباه بإصابتين بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة لأردنيين قادمين من إيطاليا.

وسعت دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

موضوعات متعلقة

الصحة: فرق طبية لفحص الموجودين على «باخرة مصابي كورونا» فى أسوان

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تصنيع لقاح لـ«كورونا» فى معامل مصرية (فيديو)

بسمة وهبة تكشف فبركة «الجزيرة» لفيديو ظهور «كورونا» في مصر

الصور

image description

مؤتمر صحفي باتحاد الكرة للإعلان عن تقنية VAR (صور)

image description

جنازة والد الفنان أحمد عزمي.. وغياب تام لنجوم الفن (صور)

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

الأكثر قراءة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

عميد معهد القلب السابق: مصر تستهلك 80 مليار سيجارة في العام

البروفيسير مجدى يعقوب: ارتفاع ضغط الشريان الرئوي سبب رئيسى للوفاة والأعاقة في مصر و العالم

الصحة الأوروبية تناقش سبل إبطاء تفشى كورونا

اكتشاف طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

منوعات

الآن.. وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

كورونا يؤجل حفل الأوسكار بالهند

تايبيه تفرض حجرًا طبيًا على 103 تايوانيين خالطوا مريضًا أستراليًا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القديس المتجدد.. ذكريات خاصة عن البابا كيرلس
د. محمد عفيفي
اللواء محمد صالح حرب.. دور مصر فى الحركة الوطنية الليبية
مؤمن المحمدي
طريقة جمع القرآن
جمال طه
قراءة هادئة لتعثر مباحثات «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور الأدباء في توعية الشباب لحل مشاكلهم

فى المهرجان الإقليمى لقصور الثقافة.. «بلو لاند» عرض مسرحى بالألوان الطبيعية

«جواب للماضي» ضمن عروض فرق التجارب النوعية بإقليم القناة الثقافي

انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع الدمج الثقافى لأطفال حلايب وشلاتين