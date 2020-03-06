إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ19

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 19 إسرائيليا، منهم اثنان عادا من سويسرا وإسبانيا، الاثنين الماضي.وأكدت صحة الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إسرائيليين اثنين بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه هذه المرة الأولى التي تسجل فيها إصابات بين العائدين من سويسرا وإسبانيا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأوضحت أنه تم احتجاز المصابين، ومن ثم نقلهما إلى الحجر الصحي داخل أحد المستشفيات المجهزة، مضيفةً أنه سيتم نشر المسار الذي مر به المصابان، من أجل أن يأخذ الأشخاص الذين تعاملوا معهما التدابير الصحية اللازمة.ودخل أكثر من 5 آلاف مستوطن إسرائيلي في الحجر الصحي، سواء المنزلي أو داخل المستشفيات، خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.