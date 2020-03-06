سعد بدير: افتتاح هرم زوسر مكسب كبير للسياحة

شارك النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية، في افتتاح هرم «زوسر المدرج» بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة، بعد تطوير دام قرابة 14 عامًا برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وقال النائب الوفدي إن افتتاح هرم زوسر بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة بعد التطوير هو عودة لقطاع السياحة الأثرية كما كان من قبل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف السياحة اهتمامًا كبيرًا.وأوضح بدير أن عمر هرم «زوسر المدرج» 4500 عام، وهو أقدم بناء حجري في العالم، لافتًا إلى أنه مكسب كبير للسياحة المصرية.حضر الافتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشئون السياحة والآثار.كما حضر عدد من النواب وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والسياسية في الدولة.