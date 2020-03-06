السعودية تدين تفجير تونس الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية تونسية.وأكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة ما يعكر صفو أمنها، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أن تفجيرا انتحاريا نفذه شخصان قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وكشف بيان للوزارة حصيلة الهجوم.وقالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارًا وقع، اليوم الجمعة، في الحي الذي توجد فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.وأشارت الداخلية التونسية، في بيان لها، إلى أن شخصين قاما بـ"استهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما".