تفاصيل زيارة محافظ مطروح للمدرسة الرسمية للغات بالمنطقة الريفية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح معسكر المدرسة الرسمية للغات بالمنطقة الريفية، والجاري الاستعداد لحصول المدرسة على شهادة الاعتماد والجودة ضمن المدارس المتميزة.وتابع المحافظ أعمال تطوير المدرسة من دهانات وتجميل ومراجعة وصيانة لكل المبانى وفناء المدرسة مع حضور جميع المدرسين ومشاركتهم في أعمال تطوير مدرستهم.وأشاد المحافظ بروح الفريق الواحد بالمدرسة من المديرة والمعلمات والمعلمين والعمال وحرصهم على الارتقاء بها، والعمل الجاد فى يوم الجمعة كعطلة رسمية، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية من المحافظ.ووجه محافظ مطروح مجلس المدينة بالتعاون مع المدرسة فى تكثيف جهود النظافة بالخارج، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب العاملات بالمدرسة، موجهًا لمديرية التربية والتعليم بعرضها، جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومجدي المنشاوي، مدير تعليم التجريبيات بالتربية والتعليم بمطروح.