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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: فرق طبية لفحص الموجودين على «باخرة مصابي كورونا» فى أسوان

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:05 م
باخرة أسوان
باخرة أسوان
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفرق الوقائية تم إنزالها على متن الباخرة المكتشف عليها 12 شخصًا حاملين للفيروس، سببت الإصابة لهم سائحة تايوانية، لأخذ عينات عشوائية من طاقم الباخرة برغم عدم ظهور أعراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع النتائج جاءت سلبية لجميع من كان على متن الباخرة، ماعدا الـ12 حالة المكتشف حملهم الفيروس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "سيتم أخذ مسحات من جميع الموجودين على متن الباخرة، وسيخضعون جميعهم للتحليل والحجر حتى تمام التأكد من سلامتهم".

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "المسحات والعينات التي يتم سحبها تشمل مصريين وأجانب"، وتابعت: "سيتم نقل كل الحالات المؤكد إصابتها إلى مستشفى النجيلة للعزل".

كان قد كشف بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عن أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

وأوضح بيان أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها (index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوصات اللازمة.

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