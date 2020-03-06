طيران الاحتلال يوقف رحلاته لأمريكا وألمانيا خشية انتشار كورونا

أصدرت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء كل رحلاتها المقررة للولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا وألمانيا، في إطار الإجراءات التي تتخذها خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشمل الدول فرنسا وبلجيكا في الأيام القليلة المقبلة.وقال مسئول كبير في "العال" إن مخاوف انتشار كورونا يسبب أزمة كبيرة، مؤكدًا أن الشركة الإسرائيلية تحاول فعل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على عدم انتشار كورونا في إسرائيل، واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لدى الاحتلال لـ17 حالة، فيما يتم عزل نحو 5 آلاف مستوطن آخر في جر صحي، سواء كان منزلي أو داخل المستشفيات.