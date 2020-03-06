شكوى لبنانية فى مجلس الأمن بسبب الخروقات الإسرائيلية

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بالخروق الإسرائيلية المتكررة لسيادة البلاد.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة.وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، وتطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.