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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع رفع كفاءة منطقة محدود الدخل وطريق العجارمة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:03 م
محافظة مطروح
محافظة مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشوارع الداخلية بمنطقة محدود الدخل والريفية وطريق عزبة العجارمة للاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم، اليوم الجمعة.

وأكد المحافظ أنه تم فتح الشارع الجانبى بجوار النيابة العسكرية، للتيسير على المواطنين، موجهًا بلجنة لمعاينة عمارات عثمان بطريق المطار لوضع مقايسات أعمال الترميم بالمشاركة المجتمعية مع الأهالى ودراسة عمل مطب على طريق المطار عند مدخل مدرسة الروينى، حرصًا على سلامة الطلاب، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح بمنطقة محدودي الدخل وتكاتف الأهالي لمنع السرقة.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف أعمال النظافة مع إطلاق حملة لمدة أساتبوع من مجلس مدينة مرسى مطروح لجميع أنحاء منطقة محدود الدخل ومحيط مدرسة الروينى، وإنارة الشوارع، وعمل مقايسة بالتكلفة لأعمال مراجعة وصيانة مواسير مياه الشرب الواصلة لعدد من عمارات محدود الدخل بعد شكوى الأهالى من تداخل مياه الشرب مع مياه الصرف والتواصل مع رئيس الجمعية للتنسيق بشأن الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة المنطقة.

ووجه بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي وإصلاح مواسير المياه وتغيير مسار الكابل الكهربائية وكل الشبكة المتهالكة بمنطقة الريفية والردم للحفر خلال 48 ساعة للتيسير على المواطنين، مع دراسة رصف الشارع وتركيب بلاط "إنترلوك" للحفاظ على الشكل الحضارى بعد انتهاء الأعمال، كذلك وضع صندوق لتجميع القمامة بشارع الزلزال، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنشاء محطة الرفع فى المرحلة الثالثة لتوصيل منطقة جنوب الريفية بالشبكة، ردا على طلب الأهالي.

وتفقد المحافظ شارع مدخل عزبة العجارمة لمتابعة أعمال تركيب شبكة الصرف للإسراع فى إنهاء الأعمال، وكذلك تم تجهيز وصلات الكابلات الكهرباء الأرضية، وتخصيص أماكن زرع الأعمدة بدلا من الهوائية، استعدادا لتوصيلها عقب وصول الأعمدة الجديدة وانتهاء الأعمال بالشارع.

وناشد المحافظ الأهالي بضرورة الالتزام بوضع القمامة فى الصناديق المخصصة لها والحفاظ على المظهر الحضاري، مؤكدًا على جهود الإسراع في إعادة الشيء لأصله ببعض المناطق بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز وشبكة الصرف الصحى.
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح
محافظة مطروح

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