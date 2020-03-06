تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي روسيا، منها 5 في العاصمة موسكو، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 10 أشخاص.وقال بيان أصدره المركز الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا - إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية رصد 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا لدى المواطنين الروس، بينها حالة واحدة في نيجني نوفغورود و5 حالات في موسكو".وأشار المركز إلى أن نتائج الفحوصات والتحقيقات الطبية حددت أن كل المواطنين الروس المصابين بالفيروس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، وتم نقل جميعهم إلى المستشفيات حيث وضعوا في الحجر الصحي.وأوضح البيان أن العدد العام للحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأراضي الروسية وصل حتى الآن إلى 10 أشخاص، مبينا أن 7 منهم هم مواطنون روس، واثنان من الصين، فيما يحمل مصاب آخر الجنسية الإيطالية.وإضافة إلى ذلك تم رصد الإصابة بالفيروس لدى 3 مواطنين روس تم إجلاؤهم من سفينة "Diamond Princess" في اليابان.وشدد المركز الروسي على أن جميع الأشخاص الذين كانوا على احتكاك مع المصابين يخضعون حاليا لمراقبة طبية ضرورية.