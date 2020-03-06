«المصالحة الروسى»: عودة 755 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم فى 24 ساعة

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 755 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 237 لاجئًا (72 امرأة و120 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 518 لاجئًا (155 امرأة و264 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وأشار المركز الروسي- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة قابلة للانفجار.