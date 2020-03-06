الكشف على 2715 حالة بقافلة طبية في المنصورة (صور)

أطلقت كلية الطب جامعة المنصورة قافلة طبية متكاملة إلى كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بدمياط، تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.وأعلنت الدكتورة نسرين عمر أن القافلة ضمت تخصصات "أمراض جلدية، ومخ وأعصاب، وطب الأطفال، والباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، والروماتيزم، وجراحة العيون، والأمراض الصدرية، والنساء والتوليد، والأورام"، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من القافلة بلغ 2715 حالة، وتم تحويل 50 حالة إلى المراكز الطبية.