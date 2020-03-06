وزيرة البيئة: المخلفات الزراعية تصل إلى 42 مليون طن سنويًا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة انتهت من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم بعملية تخطيط وتنظيم ورقابة كل المخلفات، مشيرة إلى وجود منظومة تعمل على التخلص من المخلفات البلدية.وأوضحت ياسمين فؤاد، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المنظومة تشمل ثلاث مراحل، أولاها البنية التحتية للمنظومة، ثم تشغيل البنية التحتية، وأخيرًا الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، لافتة إلى أنه تم إنشاء ما يسمى بـ "التعرفية" والتي وافق عليها مجلس الوزراء سابقا، وذلك لتحويل المخلفات إلى طاقة على مستوى المحافظات.وأكدت وزيرة البيئة أن المخلفات الزراعية تصل إلى 42 مليون طن سنويا، لذلك شنت الوزارة حملة توعية للمجتمع، من خلال تحويل تلك المخلفات إلى موارد وتصديرها إلى الخارج.