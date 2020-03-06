ضبط شابين استخدما عملات مزورة للنصب على المواطنين بالأزبكية

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، القبض على شابين لنصبهم على المواطنين باستخدام عملات مزورة بالأزبكية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، يفيد بتلقيه بلاغًا من "م.خ"، طالب، "19 سنة"، عن قيامه بعرض هاتفه المحمول ماركة "آيفون" للبيع عبر موقع تسويق إلكتروني مقابل مبلغ مالي 8000 جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي المشار إليه انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "م. ص" طالب، 19 سنة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته "الهاتف المحمول المستولى عليه، وهاتف محمول (مجهول المصدر)، و80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 8000 جنيه مقلدة".بمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني والاستيلاء على الهواتف المحمولة، نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة، وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "يجري التوصل لمالكه".وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من "م. م. م"، 35 سنة، حاصل على ليسانس ومقيم في مركز فارسكور بمحافظة دمياط والمطلوب لتنفيذ حكمي حبس جزئي، مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى "ا. ب" مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.