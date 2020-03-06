إحصاء: عدد مصابي كورونا حول العالم تجاوز 100 ألف

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 100 ألف شخص، حسبما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وانتشر فيروس كورونا بداية من الصين، وانتقل لأكثر من 48 دولة، منها إيران، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول.وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، وفاة 30 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 5 مارس ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 3 آلاف و42 شخصًا.وقالت مفوضية الصحة الوطنية بالصين، إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي المرض في البلاد إلى 80 ألفا و552 شخصًا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة أكثر من 3000 شخص، الغالبية العظمى منهم في الصين، لكنه انتشر لاحقا في عشرات البلدان وأدى إلى وفيات في معظم قارات العالم.