تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا في بيرو وسلوفاكيا

أعلنت دولتا بيرو وسلوفاكيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، بواقع حالة في كل دولة.ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.