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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

«القاهرة 24» يفوز بجائزة مصطفى وعلى أمين كأفضل موقع فى 2019

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:49 م
محمود المملوك
محمود المملوك
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فاز موقع القاهرة 24 الذي يرأس تحريره الصحفي محمود المملوك، بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة الإلكترونية لعام 2019، فيما وأعلنت مؤسسة جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة، أنه ستتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من كبار المسئولين والصحفيين والكتاب لتوزيع الجوائز على الفائزين.

وترأس لجنة تحكيم جائزة الصحافة الإلكترونية الكاتب الصحفي البارز شارل المصرى، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، مدير تحرير الأهرام بجانب نقاشات مع نخبة من أساتذة الإعلام وكبار كتاب الصحفيين.

وأنهت لجان التحكيم المحايد وفرز الأعمال المقدمة والتي وصلت إلى 271 عملاً صحفيًا في مجالات التحقيق، والحوار الصحفي، والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاريكاتير.

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