مايا مرسى: سعيدة بالسعى لتغيير الفكر المجتمعى تجاه تمكين المرأة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، تحت سفح الأهرامات فعاليات البطولة النسائية التى تعقد بالشراكة بين المجلس وشركتى 360 Experiential Solutions، وأكسون موبيل ExxonMobil، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، وذلك بحضور إيمان زيدان، مساعدة وزير السياحة والآثار، وهند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، وعمرو أبوعيطة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، وباسم هنري، رئيس مجلس إدارة 360 Experiential Solutions، والسيدة مها راتب، مسئولة الاتصال بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المبادرة تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، وأن المجلس يسعى من خلال المبادرة أيضًا إلى تغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين المرأة فى مواقع اتخاذ القرار، من خلال شركات القطاع الخاص التى تتيح فرصة لتقديم السيدات فى هذه المبادرة، ولمعرفة دور شركات القطاع الخاص فى أجندة تمكين المرأة المصرية، وعبرت عن بالغ سعادتها بوجود قيادات نسائية فى شركات البترول.وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس لديه ٢٧ فرعَا في كل المحافظات تعمل على أرض الواقع على تغيير الفكر المجتمعي لتمكين المرأة، مؤكدة ضرورة مساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.واستعانت بكلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمي للمرأة الذي عقد خلال اليومين الماضيين والتى قالت فيه: "نسعى لوصول مؤشر نسبة السيدات فى الوزارات ومواقع اتخاذ القرار إلى نسبة من ٤٠-٤٥ % كنسبة أعلى من المعدل الدولي"، وأوضحت أن المبادرة تتضمن تنمية المرأة والقطاع التعليمي بحي الأسمرات.