الصين تؤكد التزامها بدفع التعاون الدولى للوقاية من كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الجمعة، إن بكين ستواصل جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والسيطرة عليه، مع العمل في الوقت نفسه على الدفع الشامل للتعاون الدولي بأشكال مختلفة وبذل أقصى جهد لتقديم الدعم والمساعدة للأطراف الأجنبية.وأضاف المتحدث باسم الوزارة الصينية - في تصريح - أن الصين أنشأت آليات اتصال وثيقة على المستوى التقني مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الكاريبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكوريا الجنوبية وإيران لتبادل المعلومات وتقديم الدعم التقني للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج.