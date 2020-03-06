السعودية تدعو من زار إيران لإبلاغ «الصحة»

ذكر بيان أصدرته هيئة الطيران المدني السعودية أن المملكة دعت اليوم الجمعة مواطنيها الذين كانوافي إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية للإبلاغ عن ذلك؛ في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.ويحافظ أفراد الأقلية الشيعية في السعودية على سرية زياراتهم إلى إيران في ظل العداء الشديد بين البلدين.وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016.وكتبت هيئة الطيران المدني في تغريدة على تويتر "بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية.. حفاظًا على صحتك وصحة أسرتك والمجتمع".وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا خارج الصين، وارتفعت الوفيات لديها إلى 124 شخصا حتى اليوم الجمعة.