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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رغم جدل ارتباطها.. ياسمين عبدالعزيز تنشر صورًا جديدة من كواليس «نحب تانى ليه»

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:44 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "نحب تاني ليه" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، رغم حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب علاقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، والخلافات التي نشبت بينه وبين شقيق "ياسمين".



كنزي رماح
كنزي رماح
وظهرت ياسمين عبدالعزيز في الصور رفقة الطفلة كنزي رماح، وعلقت عليها قائلة: "مسلسل ونحب تاني ليه؟.. رمضان ٢٠٢٠"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.
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مسلسل "نحب تاني ليه" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.


ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

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