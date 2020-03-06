إصابة موظفين فى الخطوط الجوية البريطانية بكورونا

أفادت مصادر بريطانية، اليوم الجمعة، بإصابة موظفين في الخطوط الجوية البريطانية بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية، بحضور خبراء في مجال الطب، إن الجيش البريطاني مستعد للتدخل، ولكن ذلك سوف يكون ضمن أسوأ سيناريو في حال تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.وأوضح أنه "من المحتمل أن ترى بريطانيا عددًا أكبر من الإصابات بفيروس كورونا، ونحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات لمواجهة تفشي فيروس كورونا".وأكد جونسون، أن بريطانيا تسعى لتوفير رعاية صحية كريمة لكل البريطانيين في مواجهة كورونا.ودعا جونسون، من خلال "المؤتمر الصحفي" المواطنين البريطانيين إلى اتباع الإرشادات الصحية المعلنة في مواجهة كورونا.وأعلن رئيس الحكومة البريطانية، عن أن خطته لمواجهة كورونا قد تشمل إغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة بسبب سرعة انتشار الفيروس.يُشار إلى أن اقتصاد إيطاليا كان يعاني قبل تفشي الفيروس من أسوأ توقعات بشأن معدلات النمو، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2020 من 0.5% إلى 0%.