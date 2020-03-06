شنجهاي تعلن عن 3 مصابين جدد بكورونا
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:21 ص
وكالاتطباعة
ذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم بالصين، أن مدينة شنجهاي سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين صينيين أصيبوا بالمرض في الخارج.
وأضافت أن الثلاثة طلاب يدرسون في إيران.
وأضافت أن الثلاثة طلاب يدرسون في إيران.
ويذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.