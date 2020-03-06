كوريا الجنوبية تحث اليابان على رفع قيود التصدير

حثت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، اليابان على رفع قيود التصدير المفروضة عليها بشكل فوري، مشددة على أنها ستتخذ التدابير الضرورية لتعزيز نظام ضوابط التصدير بشكل يتماشى مع طلبات طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزير الصناعة سونج يون مي، قوله في بيان إن "كوريا الجنوبية تبذل الكثير من الجهود لتعزيز قدرتها على ضبط التصدير وتعاملت مع المشاكل التي تناولتها اليابان من أجل تهدئة النزاع التجاري بين البلدين".

وأضاف أنه "على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها بالفعل نظام فعال، إلا أنها تخطط لمراجعة قانون التجارة لتعزيز ضوابط التصدير"، مشيرا إلى أن سول رفعت عدد العاملين في وكالة الأمن الكوري للتجارة والصناعة بنسبة 25% لتحقيق إدارة أفضل لنظام ضوابط التصدير.

وتابع قائلا: "نحث اليابان على التراجع عن قراراتها وتطبيع تدابيرها للمستوى الذي كان عليه قبل يوليو من العام الماضي".

وكانت اليابان قد فرضت حزمة من قيود التصدير على صادراتها لكوريا من ثلاث مواد صناعية أساسية لصناعة الرقائق والألواح في يوليو من العام الماضي.

وادعت طوكيو أن سول لديها نظام تصدير متراخ للمواد الحساسة التي من الممكن استخدامها عسكريا، وأن هذا هو السبب وراء تشديدها لقيود التصدير. كما أنها حذفت سول من قائمة الشركات التجاريين المميزين.

وقد رفعت اليابان في ديسمبر الماضي قيود التصدير عن مادة مقاوم الضوء في مبادرة حسنة النية من جانبها، قبيل اجتماع قمة جمع بين البلدين، وانتهى بدون إحراز تقدم.