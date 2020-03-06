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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، على "القاهرة الكبرى والوجه البحري" معتدل نهارا بارد ليلا على "السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء"، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد"، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على "القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى:-

القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 21
طنطا 13 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 20
بلطيم 10 20
مطروح 10 19
السلوم 09 19
سيوة 09 22
بورسعيد 14 19
دمياط 14 19
الزقازيق 15 22
الإسماعيلية 13 22
السويس 14 22
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 11 25
نخل 07 21
نويبع 15 20
طابا 14 18
كاترين 09 12
الطور 11 23
شرم الشيخ 15 28
الغردقة 15 27
مرسى علم 14 27
الفيوم 12 21
بني سويف 12 22
المنيا 12 22
أسيوط 14 23
سوهاج 14 24
قنا 14 24
الأقصر 11 26
أسوان 14 27
أبوسمبل 14 28
الوادي الجديد 14 26
شلاتين 14 33
أبورماد 14 31
حلايب 13 25
رأس حدربة 13 25.

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