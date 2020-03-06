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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن أسيوط يواصل فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:02 ص
جريدة الدستور
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يواصل حزب مستقبل وطن بأسيوط، فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى، برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط في  مركزي ساحل سليم وأبوتيج.

وصرح المهندس ياسر عمر أمين الحزب بمحافظة أسيوط بأن، الغرض من مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية الأولى زيادة عدد المشاركين من الشباب والفتيات من أبناء الحزب وغيرهم من المحافظة، مشيرا إلى أن الإقبال يدل على انتشار الثقافة الدينية السليمة ونبذ الأفكار المتطرفة داخل نسيج المجتمع الأسيوطي.

وأكد عمر أن، حزب مستقبل وطن حرص على غرس هذه الثقافة السليمة بجيل النشء ليكون قادر على العطاء، مطالبًا رؤساء أمانات تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وقطاع الأعمال والعلاقات العامة والقائمين على تنفيذ هذه المسابقة سنويًا بتكرارها كل عام لإيمانهم بأهمية الدور الذي تقوم به المسابقة في بناء الوعي الديني بصحيح المفاهيم الدينية والبعد عن المفاهيم المغلوطة والعمل على نشر المسابقة في جميع الوحدات.

وأضاف أحمد الشناوي أمين الحزب بأبوتيج أن، مسابقة القرآن الكريم لاقت قبولًا من حفظة القرآن الكريم من جميع قرى المركز بالمشاركة، وأن المسابقة تساعد المشاركين من الطلاب متابعة دروسهم بشكل جيد وحمايتهم بنور القرآن الكريم من الأفكار الضالة التي تريد حصار عقول الصغار وهم الجيل الواعد.

وأوضح أسامه ذكرى أمين الحزب بساحل سليم أن، مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى التي أقيمت برعاية الحزب حضرها رئيس مجلس مدينة ساحل سليم وقيادات التربية والتعليم والأزهر وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بساحل سليم وأن المتسابقين من كافة قرى المركز والوحدات الحزبية.

مستقبل وطن أسيوط يواصل فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)
مستقبل وطن أسيوط يواصل فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)
مستقبل وطن أسيوط يواصل فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)
مستقبل وطن أسيوط يواصل فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)

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