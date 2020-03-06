الصين تسجل 30 وفاة جديدة بـ«كورونا».. والحصيلة 3042 شخصًا

إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي المرض إلى 3 آلاف و42 شخصًا.

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، وفاة 30 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 5 مارس ما يرفع

وقالت مفوضية الصحة الوطنية بالصين، إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات منذ تفشي المرض في البلاد إلى 80 ألفا و552 شخصًا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة أكثر من 3000 شخص، الغالبية العظمى منهم في الصين، لكنه انتشر لاحقا في عشرات البلدان وأدى إلى وفيات في معظم قارات العالم.