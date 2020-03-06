كوريا الجنوبية تسجل 518 إصابة إضافية بـ«كورونا»

يشار إلى أن 60 بالمئة من حالات الاصابة المؤكدة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد بالسكان في البلاد والذي يقدر بـ2.5 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.