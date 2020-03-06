كوريا الجنوبية تسجل 518 إصابة إضافية بـ«كورونا»
الجمعة 06/مارس/2020 - 03:51 ص
وكالاتطباعة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 518 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا بحلول منتصف الليل ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 6 آلاف و284 شخصًا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 42 حالة من بين المصابين، معظمهم لديهم أمراض مزمنة، توفوا بسبب الفيروس الذي بدأ في الصين العام الماضي، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.
يشار إلى أن 60 بالمئة من حالات الاصابة المؤكدة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد بالسكان في البلاد والذي يقدر بـ2.5 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.