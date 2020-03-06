رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ ضد طالب انتحل صفة مدير علوم الأدلة الجنائية فى سوهاج

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:49 ص
جريدة الدستور
طباعة

تقدم "ا. م. ا" بشكوي للنيابة العامة بمركز سوهاج ضــد "م. ع. م" طالب، متهمه بأنه انتحل صفة مؤسس ومدير عام لمركز علوم الأدلة الجنائية التابع لجامعة سوهاج، وتحصل منه على مبالغ مالية منه بصفته لاستثمارها في المركز.

وقال مقدم البلاغ بأنه تفاجأ بأن المشكو في حقه قام بخداعه رغم كونه طالب بالجامعة وأوهمه بأنه خريج يقوم بتحضير الماجستير والدكتوراة وعلى علم بالأدلة الجنائية، وبعد كشف حقيقته رفض رد أمواله اليه.

واستعلمت مباحث الأموال العامة رسميًا من كلية الشريعة والقانون بأسيوط والتي أفادت أن المشكو في حقه طالب مقيد بالفرقة الخامسة بالكلية لديها ومازال باقي، فيما طلبت النيابة حضور مسئول الشئون القانونية بجامعة سوهاج لسؤاله واستدعاء المشكو في حقه .

وعلى ذلك تم تحرير محضر بالواقعة و قيد تحت رقم  11 لسنة 2020 قسم شرطة سوهاج الجديدة و تتابع النيابة العامة التحقيقات بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

92 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

بسمة وهبة تكشف فبركة «الجزيرة» لفيديو ظهور «كورونا» في مصر

وزير الرياضة يرفض منح مرتضى منصور سلفة مالية

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

تصنيع لقاح لـ«كورونا» فى معامل مصرية (فيديو)

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

وزير الرياضة يرفض منح مرتضى منصور سلفة مالية

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

إنفوجراف

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

ناسا: إطلاق اسم «بيرسفيرنس» على المسبار المُطلق إلى المريخ

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الجمعة 6-3-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القديس المتجدد.. ذكريات خاصة عن البابا كيرلس
د. محمد عفيفي
اللواء محمد صالح حرب.. دور مصر فى الحركة الوطنية الليبية
مؤمن المحمدي
طريقة جمع القرآن
جمال طه
قراءة هادئة لتعثر مباحثات «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

أمسية حول فن «الكوميكس» والقصص المصورة بالكتب خان.. الثلاثاء

عادل عبده رئيسا لـ«الفنون الشعبية» للعام الثالث

ختام مهرجان طيبة الدولى بثقافة أسوان (صور)

«كورونا» V.S«الثقافة».. 8 معارض كتب عالمية بين الإلغاء والتأجيل