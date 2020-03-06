بلاغ ضد طالب انتحل صفة مدير علوم الأدلة الجنائية فى سوهاج

تقدم "ا. م. ا" بشكوي للنيابة العامة بمركز سوهاج ضــد "م. ع. م" طالب، متهمه بأنه انتحل صفة مؤسس ومدير عام لمركز علوم الأدلة الجنائية التابع لجامعة سوهاج، وتحصل منه على مبالغ مالية منه بصفته لاستثمارها في المركز.

وقال مقدم البلاغ بأنه تفاجأ بأن المشكو في حقه قام بخداعه رغم كونه طالب بالجامعة وأوهمه بأنه خريج يقوم بتحضير الماجستير والدكتوراة وعلى علم بالأدلة الجنائية، وبعد كشف حقيقته رفض رد أمواله اليه.

واستعلمت مباحث الأموال العامة رسميًا من كلية الشريعة والقانون بأسيوط والتي أفادت أن المشكو في حقه طالب مقيد بالفرقة الخامسة بالكلية لديها ومازال باقي، فيما طلبت النيابة حضور مسئول الشئون القانونية بجامعة سوهاج لسؤاله واستدعاء المشكو في حقه .

وعلى ذلك تم تحرير محضر بالواقعة و قيد تحت رقم 11 لسنة 2020 قسم شرطة سوهاج الجديدة و تتابع النيابة العامة التحقيقات بالواقعة.