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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تعبر عن أسفها إزاء خطة اليابان بوضع القادمين من كوريا الجنوبية رهن الحجر الصحى

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعربت  وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد إزاء خطة اليابان لوضع القادمين من كوريا الجنوبية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ابتداء من يوم التاسع من مارس الجاري بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، قائلة إنها تنظر في جميع التدابير المقابلة.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن حكومة  سول تعبر عن أسفها الشديد بشأن خطة حكومة اليابان لتشديد إجراءات الدخول  المفرطة بدون تشاور مع الجانب الكوري، رغم أنها دعت عدة مرات الحكومة اليابانية إلى النظر بعناية في اتخاذ إجراءات الدخول الإضافية للوافدين  من كوريا الجنوبية، داعية بشدة طوكيو إلى إعادة النظر في هذه الخطة على  الفور.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) وتحصل على الاعتراف العالمي بالقدرات على الاختبار والتشخيص والجهود المبذولة لعمليات الحجر الصحي.

وأضافت أن هذه الخطوة اليابانية جاءت فيما تظهر علامات تقدم في الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا، ولذلك فإن الحكومة الكورية لا يسعها  إلا أن تشكك في ما إذا كانت اليابان لديها نية أخرى إلى جانب الحجر  الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر في جميع التدابير المقابلة مع وضع سلامة رعاياها في أولوياتها ومن المتوقع أن يستدعي النائب الأول لوزارة الخارجية جو سي-يونج السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية كوجي توميتا للتعبير عن الاحتجاج الرسمي والأسف مجددًا.

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