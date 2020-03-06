تركيا تتجاهل الهدنة وتهاجم الجيش السورى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن مقتل 21 من أفراد الجيش السوري وتدمير مدفعين وقاذفتين للصواريخ، وذلك ردًا على مقتل جنديين تركيين في إدلب شمال غربي البلاد.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" نقلًا عن الوزارة قولها إن جنديين قتلا، الخميس، بينما أصيب 3 آخرون بعد أن فتحت القوات السورية النار على مدينة إدلب شمال غربي البلاد.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل في ادلب

وينص الاتفاق على أن روسيا وتركيا سيقيمان "ممرًا أمنيًا" بعمق 6 كلم على كل من جانبي الطريق المذكور، ما يعني منطقة عازلة بعرض 12 كيلو متر.

وعقدت القمة بين بوتين واوردوغان بعد تصعيد كبير في إدلب شمال غربي البلاد، في ضوء هجوم للقوات السورية بدأته في ديسمبر لاسترداد المنطقة من الفصائل المقاتلة والمتشددة، التي تسيطر عليها والتي تدعم أنقرة عددا منها.