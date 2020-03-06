الولايات المتحدة تدعو رعاياها لعدم السفر إلى هايتى



كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات «غير المتوقعة» و«التي يُحتمل أن تكون عنيفة».

وعيّن الرئيس الهايتي جوفنيل مويس، الإثنين، رئيسًا جديدًا للوزراء هو جوزيف جوثي

لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية والإنسانية والأمنية التي غرقت فيها. وعيّن الرئيس الهايتي جوفنيل مويس، الإثنين، رئيسًا جديدًا للوزراء هو جوزيف جوثيلإخراج البلاد من الأزمة الدستورية والإنسانية والأمنية التي غرقت فيها. كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات «غير المتوقعة» و«التي يُحتمل أن تكون عنيفة».

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ «الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة أوسرقة السيارات، باتت شائعة»، مشيرة إلى أنّ «عمليات الخطف واسعة الانتشار»وتستهدف الأمريكيين أيضًا.