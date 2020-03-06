الولايات المتحدة تدعو رعاياها لعدم السفر إلى هايتى
الجمعة 06/مارس/2020 - 03:09 ص
وكالاتطباعة
دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى عدم السفر إلى هايتي، رافعةً تحذيرها من السفر إلى هذا البلد لأعلى مستوى «بسبب الجريمة والاضطرابات الأهلية وعمليات الخطف».
وأفاد موقع «نيويورك تايمز» بأن الولايات المتحدة كانت تكتفي في السابق بالطلب من مواطنيها أن «يتجنبوا إذا أمكن» الذهاب إلى هذا البلد الكاريبي.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ «الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة أو
سرقة السيارات، باتت شائعة»، مشيرة إلى أنّ «عمليات الخطف واسعة الانتشار»
وتستهدف الأمريكيين أيضًا.
كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات «غير المتوقعة» و«التي يُحتمل أن تكون عنيفة».
وعيّن الرئيس الهايتي جوفنيل مويس، الإثنين، رئيسًا جديدًا للوزراء هو جوزيف جوثي
لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية والإنسانية والأمنية التي غرقت فيها.
وأفاد موقع «نيويورك تايمز» بأن الولايات المتحدة كانت تكتفي في السابق بالطلب من مواطنيها أن «يتجنبوا إذا أمكن» الذهاب إلى هذا البلد الكاريبي.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ «الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة أو
سرقة السيارات، باتت شائعة»، مشيرة إلى أنّ «عمليات الخطف واسعة الانتشار»
وتستهدف الأمريكيين أيضًا.
كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات «غير المتوقعة» و«التي يُحتمل أن تكون عنيفة».
وعيّن الرئيس الهايتي جوفنيل مويس، الإثنين، رئيسًا جديدًا للوزراء هو جوزيف جوثي
لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية والإنسانية والأمنية التي غرقت فيها.