ناسا: إطلاق اسم «بيرسفيرنس» على المسبار المُطلق إلى المريخ

وذكرت ناسا أنها ستدعو الطالب لمشاهدة إطلاق المركبة الفضائية من محطة كيب كانافيرال، التابعة للقوات الجوية في فلوريدا.

وأضاف: «مثل كل مهمة استكشاف سابقة، سيواجه المسبار تحديات، وسيقوم باكتشافات مدهشة، لقد تم التغلب بالفعل على العديد من العقبات التي تحول دون وصولنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم، ونجهز للإطلاق».