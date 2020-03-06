ناسا: إطلاق اسم «بيرسفيرنس» على المسبار المُطلق إلى المريخ
الجمعة 06/مارس/2020 - 07:35 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن المسبار الذي سترسله إلى المريخ سيطلق عليه اسم «بيرسفيرنس» أو «العزيمة»، وهو لقب قدمه طالب فاز في مسابقة على مستوى البلاد.
وحسبما أفاد موقع «ديلي ميل»، من المقرر إطلاق المسبار، الذي يشار إليه حتى الآن باسم «المريخ 2020»، في يوليو، على أن يهبط على الكوكب الأحمر في فبراير من العام المقبل.
وقالت وكالة ناسا إن ألكساندر ماثر، وهو طالب في الصف السابع من فرجينيا، فاز بمسابقة «اسم المسبار»، الذي انطلقت الصيف الماضي وشارك فيها 28 ألف شخص.
وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية، في بيان صحفي، إن الاسم الذي اختاره ألكساندر «استحوذ على روح الاستكشاف».
وأضاف: «مثل كل مهمة استكشاف سابقة، سيواجه المسبار تحديات، وسيقوم باكتشافات مدهشة، لقد تم التغلب بالفعل على العديد من العقبات التي تحول دون وصولنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم، ونجهز للإطلاق».
وذكرت ناسا أنها ستدعو الطالب لمشاهدة إطلاق المركبة الفضائية من محطة كيب كانافيرال، التابعة للقوات الجوية في فلوريدا.