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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: نأمل في تخفيف حدة الوضع بإدلب السورية

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم الاتفاقات التي وقعت بين رئيسي روسيا وتركيا بشأن إدلب السورية في تخفيف حدة الوضع.

وقال المتحدث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، «لقد شجعتنا تقارير اليوم بشأن الاتفاقات الروسية التركية لوقف إطلاق النار في إدلب، والتي نأمل أن تساعد في تخفيف حدة الوضع الخطير للغاية وتخفيف الأزمة الإنسانية الرهيبة».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا  بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، «بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية».

وانطلقت الخميس، في موسكو، المفاوضات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، التي تتركز على قضايا التسوية في سوريا وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

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