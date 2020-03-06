استقبال جيمي جون بالمزمار والطبل البلدي في مطار الأقصر (صور)
الجمعة 06/مارس/2020 - 05:41 ص
حسين الجنديطباعة
استقبلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الأفريقية ميمونة ندياي بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر.
وتفاعل النجمان مع إيقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار، ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول إلى مصر ومدينة الأقصر.
وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي بكلمة عبر فيها عن سعادته وشكره للمهرجان، فيما أكدت النجمة ميمونة ندياي على سعادتها ومسئوليتها بكونها عضو لجنة تحكيم ومكرمة أيضا، وقالت «أتمنى أن أكون عند حسن الظن».
وتحدثت المخرجة عزة الحسيني مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الأقصر.
يذكر أن النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويعرض له خلال فعاليات المهرجان، فيلمان من بطولته، كما من المقرر تكريم النجمة ميمونة ندياي بالإضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة.
وكان قد وصل، منذ قليل، أيضًا النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم مصطفي شعبان أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه والنجم عمرو عبد الجليل أحد مكرمي الدورة التاسعة.