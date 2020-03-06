إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بـ«كورونا»

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا، بالإضافة إلى موظف في الجمعية الوطنية.





وقال رئيس الجمعية الوطنية، في بيان رسمي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نائبًا في البرلمان عن حزب «الجمهوريون» يحمل فيروس كورونا، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الجمعية الوطنية، فيما يزال موظف آخر يخضع للفحوصات للاشتباه بحمله للفيروس، مشيرة إلى أن حالة النائب الصحية في خطر.





وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق، تسجيل 423 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 7 حالات أخرى وفيات.