جامعة الأزهر تكشف حقيقة إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا





وأهاب المركز الإعلامي بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار عن الجامعة وفروعها والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وأوضح المركز الإعلامي أن الجامعة قامت بتدشين حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الشهر الماضي مما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.

وقال بيان المركز إن إدارة الجامعة تواصل متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدًا جاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات.