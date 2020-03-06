جامعة الأزهر تكشف حقيقة إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا
الجمعة 06/مارس/2020 - 12:50 ص
أميرة العنانيطباعة
نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، ما يتم تداوله في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، حول اشتباه في ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها أو أحدهما، مؤكدا أن هذا عارِ تمامًا من الصحة.
وأكد بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بجميع كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم.
وقال بيان المركز إن إدارة الجامعة تواصل متابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدًا جاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات.
وأوضح المركز الإعلامي أن الجامعة قامت بتدشين حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الشهر الماضي مما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.
وأهاب المركز الإعلامي بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار عن الجامعة وفروعها والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.