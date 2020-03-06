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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 6 من موظفي البنك المركزى الإيراني بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، وفاة 6 من موظفي البنك، مؤخرًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قال همتي في منشور بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس".

وأضاف عبد الناصر همتي: "بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد".

وتابع: "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك".

وتفشى فيروس كورونا في إيران نهاية فبراير الماضي، وتسبب في مقتل العشرات، وإصابة المئات الآخرين وقلصت الحكومة الإيرانية ساعات الدوام بمقدار النصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين.

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